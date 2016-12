Proponen Error 451 para sitios bloqueados por mandato legal

En el mundo del internet existen señalamientos, si se permite la analogía, que le permiten a un usuario identificar la situación en la que se encuentra un sitio web. El más popular y con el que la mayoría encontramos es el famoso Error 404, o en otras palabras, que la página solicitada no fue encontrada.

La lista de mensajes o código de estado para el protocolo http es larga, pero como en el caso de los señalamientos viales, tenemos códigos como la placa de No estacionarse, o Vuelta continua a la derecha, la altura de un puente, por mencionar algunos ejemplos.

En el caso de los navegadores y servidores, los códigos de estado de protocolo informan de la comunicación existente entre el usuario y el servidor web. Un código 200 significa que la comunicación para abrir un sitio web fue exitoso. Existe el código 403 Prohibido (Forbidden), cuando un servidor se rehusa a atender la petición del navegador.

¿Pero que ocurre cuando un gobierno le solicita a un proveedor de internet bloquear un sitio web? El usuario no podrá ingresar al mismo, y no tendrá clara una razón.

Tim Bray, desarrollador de Android y actualmente empleado en Google propone el Error 451: Unavailable For Legal Reasons (Error 451: No disponible por razones legales).

Este código, nombrado 451 en honor a Ray Bradbury, autor de “Farenheit 451“, aparecería en este tipo de situaciones donde un código 403 o 401 no son los precisos, técnica y legalmente.

En el libro de Bradbury, se tiene a un gobierno convencido de que los libros deben permanecer prohibidos. En tal alusión, el código 451 haría claro para el usuario que un sitio web, en funcionamiento técnico correcto, no puede ser visto gracias a una ordenanza legal que obliga a un proveedor de acceso a internet a bloquearlo.

Un ejemplo de como ser vería el mensaje sería así:

HTTP/1.1 451 Unavailable For Legal Reasons

Content-Type: text/html

Unavailable For Legal Reasons

Unavailable For Legal Reasons

This request may not be serviced in the Roman Province of

Judea due to Lex3515, the Legem Ne Subversionem Act of AUC755,

which disallows access to resources hosted on servers deemed

to be operated by the Judean Liberation Front.